BELLUNO - Nuova stagione per il Circolo Cultura e Stampa bellunese. Con 500 abbonati già pronti a prendere posto, al Teatro Comunale, tra platea e prima galleria centrale. Tanto che, per chi volesse un biglietto per un solo spettacolo in cartellone, la scelta va, sostanzialmente, a palchetti laterali e loggione. A mettere nero su bianco sulla passione dei bellunesi per la prosa è Luigino Boito, da 25 anni presidente del Circolo. Senza giri di parole invia, pure, qualche punzecchiatura alla nuova gestione della Fondazione Teatri delle Dolomiti.



Già tutto esaurito prima della presentazione del cartellone?

«Chi ha già l’abbonamento si prenota a scatola chiusa, segnale di grande fiducia. E ci sono liste d’attesa per eventuali posti che si liberassero».



Chi è a decidere che pièce portare a Belluno?

«Esiste un nostro conclave, lo staff del Circolo: dal confronto, a volte anche aspro, nasce la migliore scelta perchè si dà voce a gusti e sensibilità differenti. Poi, su questa cernita, ovviamente si deve trovare coerenza e disponibilità con la circuitazione delle Compagnie».



Su che budget potete contare?

«Intorno ai 200mila euro che non rientrano certo con abbonamenti e sbigliettamento. Ma abbiamo la fortuna di poter avere intorno amici sponsor».

Pare che con la Fondazione Teatri delle Dolomiti non corra buon sangue. E’ vero?

«Mutuando un titolo teatrale, “Aspettando Godot”, stiamo ancora attendendo la sottoscrizione del patto della Residenza teatrale insieme al Tib e a Slow Machine. Non c’è ancora la certezza dei nuovi costi del teatro. Non c’è stato ancora un tavolo di discussione con il Consiglio di Gestione della Fondazione e pertanto i tre soggetti, in data 5 settembre, hanno chiesto un ulteriore incontro per definire un tavolo di concertazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Belluno. Tale tavolo è fondamentale per capire le condizioni per la prosecuzione della Residenza teatrale in un’ottica di prospettiva pluriennale di collaborazione e per definire le modalità future di gestione, le modifiche statutarie e i contributi».



Dialogo facile con il presidente della Fondazione, Massimo Ferigutti?

«Dopo alcune frasi usate sui social da Ferigutti i rapporti si sono raffreddati. Siamo stati accusati di “sbraitare, urlare” e di lamentarci e poi di non partecipare ai bandi. Noi abbiamo partecipato ai bandi più adeguati alle nostre finalità, vincendoli. Siamo pubblicamente stati criticati da un soggetto pubblico a cui consigliamo maggior prudenza piuttosto che rapporti sul web, auspichiamo rapporti diretti e collaborativi per salvaguardare almeno quel buono che c’è di esistente costruito in tutti questi anni e che ha dato 52286 presenze in 220 giornate di utilizzo del teatro».



Non giovano, certo, le recenti dimissioni dal CdG della Fondazione “per motivi familiari” della consigliera Monia Franzolin che, in passato, ha avuto un legame con il Circolo...

«E’ prassi del Circolo che chi ha ruoli istituzionali o come assessore, consigliere a Palazzo Rosso, o nelle partecipate del Comune, venga sospeso dalle collaborazioni con il Circolo per evitare conflitti di interesse. E così è stato anche per la Franzolin».



Quali le sue preoccupazioni per il futuro e chi, a suo parere, sostituirà Franzolin?

«La Fondazione, per il momento, è immobile e bisogna aspettare che si ricostituisca il Consiglio di Gestione. Poichè la Fondazione non ricade nell’ambito soggettivo delle Partecipate, è oramai prassi condivisa che bisogna rispettare la parità di genere. Pertanto credo che il sindaco nominerà un’altra donna. La Fondazione, infatti, non ha titolo per cambiare lo Statuto, compito della Giunta e del Consiglio comunale».