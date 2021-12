Olimpiadi 2026, approvati 11,5 milioni per un nuovo stadio del fondo: corsa contro il tempo di Tesero

TRENTO - La giunta provinciale di Trento ha approvato il finanziamento dell'intervento di adeguamento dello stadio del fondo a Lago di Tesero, ritenuto indispensabile per lo svolgimento delle discipline assegnate al Trentino nelle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Le risorse - informa una nota - sono stanziate a valere sul fondo per lo sviluppo locale (Fsl), per una somma pari a 11.500.000 euro. Il Comune di Tesero ha ora 6 mesi di tempo per presentare la documentazione prevista per la definitiva concessione del contributo. Il periodo è eventualmente prorogabile per ulteriori 6 mesi.

APPROFONDIMENTI OLIMPIADI MILANO-CORTINA Zaia: «Pista da bob di Cortina, l'opera è...

«Il finanziamento per lo stadio del fondo rappresenta un altro passo in avanti per essere pronti per i giochi olimpici invernali. L'adeguamento, una volta completato, lascerà un'eredità positiva anche per la località che lo ospita, consentendo di avere a disposizione una struttura ancora migliore e più moderna per gli appassionati fondisti locali e non», ha sottolineato il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti.