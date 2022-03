BELLUNO - La riqualificazione dello stadio polisportivo è da tempo sotto la lente degli amministratori del capoluogo. Il Comune di Belluno ha già inserito da mesi tale progetto nel piano da quasi 20 milioni di euro per partecipare ai finanziamenti del nuovo bando di rigenerazione urbana. «Ora spiega l'assessore allo sport del capoluogo, Marco Bogo - attendiamo le decisioni del Governo per passare alla fase esecutiva. Come termine ultimo per partire coi lavori ci siamo posti giugno 2023. Non credo che le elezioni amministrative possano rallentare o far saltare questi progetti che sono progetti per la città e non di una parte politica».



I NUMERI

Il progetto per la riqualificazione dello stadio di Belluno, in tale pacchetto, prevede da solo una spesa di tre milioni e 750 mila euro. Con questa cifra si dovrebbero demolire le tribune esistenti, che risalgono agli anni Cinquanta e che pertanto sono perlomeno obsolete. Si potranno posizionare invece nuove strutture antisismiche e più funzionali. Le nuove tribune, negli intenti degli amministratori e del progettista, permetteranno di ampliare e razionalizzare gli spazi a servizio delle varie attività sportive e del pubblico. Il progetto prevede inoltre il rifacimento degli spogliatoi e il miglioramento degli accessi all'area sportiva e al parcheggio. Per quest'anno, intanto, è in programma il rifacimento della pista di atletica. L'attuale stadio benedetto il 9 dicembre 1956 dal vescovo Muccin sorse in quella che negli anni Cinquanta era la periferia di Belluno che presentava ancora campi e vigneti. Poi, in un decennio il cemento divorò la campagna e il polisportivo. Nel 1971 questo stadio vide la promozione in serie C del Belluno ma vide poi anche altre manifestazioni di massa, nell'agosto del 1979 vi fu celebrata da papa Giovanni Paolo II la messa per Albino Luciani.



IL PIANO

Nel lungo elenco delle opere inserite nel piano di rigenerazione urbana che si spera di poter finanziare figurano naturalmente anche altri interventi (in particolare si prevede la demolizione e la ricostruzione delle cosiddette scuole verdi di Cavarzano, il completamento del progetto dell'Auditorium, la ristrutturazione dell'ex caserma dei Vigili del fuoco di Mussoi e la valorizzazione dell'Alpe del Nevegàl. E proprio il progetto per la riqualificazione dell'ex caserma dei vigili del fuoco di via Gregorio XVI, a Mussoi (che prevede un importo di 4.130.000 euro) interesserà anche gli sportivi. La costruzione risale a metà degli anni Sessanta e necessita di un adeguamento sismico ed energetico, dell'ammodernamento impiantistico e della razionalizzazione degli spazi interni. In tale ambito però sarà anche sistemata la cosiddetta, gloriosa palestra dei Vigili, che ha visto crescere le prime generazioni di pallavolisti bellunesi e che in passato ha già ospitato varie attività sportive. Tale palestra sarà destinata agli allenamenti.



GLI ALTRI OBIETTIVI

In qualche misura legati se non allo sport almeno al tempo libero sono anche altri progetti di mobilità sostenibile (900 mila servirebbero ad esempio a completare la pista ciclabile Antole-Casoni, dando continuità all'intervento che ha già portato al recupero del ponte ottocentesco sul Gresal). Il tracciato di questa ciclabile si sviluppa lungo il vecchio tracciato dell'ex strada provinciale (ora via Cordevole). Un altro progetto, da 390 mila euro, propone il completamento della pista ciclopedonale della Veneggia con la passerella in via Vecellio sul rio Cusighe. Nel piano figurano in tutto undici interventi per una spesa complessiva di 19.889.000 euro, Non è questop l'unico strumento per finanziare interventi sulle strutture sportive. «Nell'ambito di Sport e periferie anticipa Bogo confidiamo di rifare il tetto della Spes Arena ampliandone anche la capienza».