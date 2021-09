BORGO VALBELLUNA - «Considerata l’autorevolezza della fonte, ciò significa che i nostri dubbi tecnici non hanno alcuna ragione d’essere: non vi è alcun dubbio, ad esempio, circa l’applicabilità dei criteri di rimborsabilità, previsti dall’articolo 37, da parte di un’azienda in amministrazione straordinaria. In base alla scrittura del decreto, questo aspetto necessitava di una interpretazione autentica, quanto autorevole, da parte del...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati