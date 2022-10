BELLUNO - Dalla Gusela del Vescovà al Sass de Rocia la strada è breve. Un anno di distanza e in mezzo un matrimonio, un bambino in arrivo e tanto amore. A immortalare il tutto, il fotografo Federico Musashi (D’Ambros all’anagrafe). Mentre i protagonisti assoluti sono Silvia Cassol e Francesco Vettorata: prima neosposi e oggi futuri genitori. «Che emozione - afferma D’Ambros -; ho vissuto con loro i momenti mozzafiato della prima foto, scattata a 2.365 metri di altitudine e raggiungibile in maniera non proprio agevole tra le vette bellunesi. E ora, dopo dodici mesi, su quel Sass de Rocia, in comune di Rocca Pietore, scalabile via ferrata e dove, a farci compagnia, c’era un dolce pancione di nove mesi».

PRIMA PUNTATA

La foto degli sposi sulla Gusèla risale a un anno fa esatto ed è il frutto di un progetto di D’Ambros. «Accarezzavo da tempo l’idea di fotografare una coppia sulla cima del monolite dei bellunesi - spiega -; il problema era trovare due sposi che fossero entrambi arrampicatori allenati e anche buoni escursionisti. Quando sono stato contattato da Silvia e Francesco per il loro matrimonio ho capito che potevo finalmente realizzare ciò che avevo in mente. Lui, classe 1992, è stato campione italiano di arrampicata sportiva, finalista in Coppa del Mondo, con a carico parecchie salite difficili su roccia nella nostra provincia fino all’8c+. Silvia, nata nel 1996, primeggia tra le donne con numerosi podi in Coppa Italia; ha radici profonde di legame alla montagna trasmessole da suo padre Marco Cassol. Entrambi i ragazzi sono ideatori della sala di arrampicata Art Climb a Sedico e sono istruttori federali di arrampicata sportiva. Non potevo desiderare di più». E così il 17 ottobre 2021 sono saliti sulla Schiara, hanno scalato la Gusèla in abiti da cerimonia e Musashi ha scattato la celebre foto diventata ben presto virale.

SECONDA PUNTATA

Un po’ di tempo fa Silvia si è fatta nuovamente viva con il fotografo, per annunciargli che aspettava un bambino e che voleva fare qualche foto all’ultimo mese di gravidanza. «Naturalmente - sottolinea il professionista - abbiamo subito pensato di farle in un ambiente di montagna e così, per l’anniversario dell’avventura sulla Gusèla, siamo saliti sul Sass de Rocia, a Laste di Rocca Pietore, un luogo molto caro agli sposi poiché vi hanno trascorso molto tempo ad arrampicare con gli amici negli ultimi otto anni. Oltre ad esserci, aggiungo io, una splendida vista sul monte Civetta al tramonto. Il percorso stavolta è stato molto più semplice con un facile avvicinamento a piedi e una breve via ferrata per raggiungere la cima. Nonostante il pancione di nove mesi, Silvia si è arrampicata con un’agilità sorprendente. Abbiamo fatto un po’ di foto sulla cima e siamo scesi dopo il tramonto per qualche ultimo scatto in notturna. Un’altra bellissima esperienza, anche questa, da ricordare per sempre».

MUSASHI NOME D’ARTE

Federico D’Ambros, 45 anni, è di Trichiana. Fotografo professionista dal 2013, è conosciuto un po’ da tutti con lo pseudonimo di Musashi, il nome di un antico samurai a cui è affezionato sin da giovane in quanto appassionato di cultura orientale e di arti marziali. «Il mio lavoro - evidenzia - si concentra principalmente sul reportage matrimoniale ma nel tempo libero mi piace fotografare la montagna; per questo salgo spesso sulle cime, per poter catturare i momenti più intimi del paesaggio all’alba o al tramonto. Quando possibile cerco di unire le due cose e questo mi ha permesso di realizzare immagini di cui vado orgoglioso e con cui la gente ormai mi identifica, come appunto “Gli sposi sulla Gusèla” e “Gli sposi sul còr”. Quest’ultima vetta, sulle Pale di San Lucano in Agordino, è raggiungibile solo da esperti ed ha appunto, come richiama il nome, la forma di un cuore».