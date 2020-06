Una busta paga di quelle che si vedono a Natale, quando è periodo di tredicesima. È quella che sta arrivando in questi giorni ai dipendenti della Manifattura Valcismon di Fonzaso, l’azienda proprietaria dei marchi Sportful, Castelli e Karpos. È frutto dello speciale “Fondo Covid” creato dai i soci di maggioranza della Manifattura vale a dire i fratelli Dario, Alessio, Alberto e Gioia Cremonese assieme al manager americano Steve Smith ed Equinox, il fondo che dall’anno scorso detiene il 40% del Gruppo. Non è un fondo aziendale. È una sorta di “tesoretto” creato con le risorse personali messe a disposizione dai soci. Parliamo di 200mila euro che la famiglia Cremonese e gli altri hanno voluto mettere a disposizione per aiutare i propri dipendenti (circa 140) e le loro famiglie, con una proporzione in base alla fascia di reddito.

LA SITUAZIONE ATTUALE

Non è la prima volta che i Cremonese dimostrano una sensibilità particolare verso i lavoratori della loro azienda che considerano più come una grande famiglia. Ma nessuno si aspettava una cosa del genere in un momento cosi complicato per tutti, anche per la Manifattura Valcismon che ha dovuto fare i conti con il blocco dell’attività nel periodo solitamente migliore per la produzione e vendita dei prodotti firmati Sportful-Castelli e Karpos indossati non solo da grandi campioni come Dorothea Wierer e Federico Pellegrino, ma anche dalla Nazionale di ciclismo, dal Team Ineos. È firmata Castelli la stessa maglia rosa del Giro d’Italia oltre a quelle dei leader delle varie classifiche (giovani, scalatore, punti). I brand di Fonzaso sono legati anche ad eventi di massa come Maratona dles Dolomites, Nove Colli e Sportful Dolomiti Race (vestendo circa 30mila ciclisti amatori): tutte manifestazioni annullate causa Covid. Solo per fare alcuni esempi dei settori più noti. Malgrado il momento difficile (l’azienda è rimasta completamente ferma dal 12 marzo al 4 maggio), la proprietà ha guardato ai suoi lavoratori come un buon padre di famiglia cerca di proteggere i propri figli. E così ha anticipato la Cassa integrazione fin da subito per evitare di metterli in difficoltà. Ha attivato anche un’assicurazione Covid-19 per i propri dipendenti nell’evenienza che qualcuno, fin dall’iniziale rientro graduale al lavoro, possa contrarre il virus. Ha fatto investimenti importanti per mettere in regola gli spazi aziendali secondo la normativa anti Covid-19 con un comitato apposito che ha studiato turnazioni di lavoro che garantissero a tutti la sicurezza sul posto di lavoro perchè alcuni dipendenti necessariamente sono stati richiamati in presenza fisica fin da subito, ma con la massima tutela. Qualcuno sta lavorando ancora in smart working «una modalità che non aveva precedenti nella storia dell’azienda».

L’AMMINISTRATORE

«Nel momento in cui abbiamo richiesto dei sacrifici ai nostri dipendenti, li abbiamo sempre trovati presenti. Adesso, in questo momento di difficoltà, ci è sembrato doveroso andare loro incontro anche economicamente, per aiutarli a superare questa situazione che indistintamente ha colpito tutti» ha spiegato Alessio Cremonese, amministratore delegato. Ma per la proprietà evidentemente non era abbastanza. La Famiglia Cremonese con l’americano Smith e il Fondo Equinox hanno pensato di fare un passo in più. Hanno fatto una sorta di “colletta” e raccolto 200mila euro di tasca loro che hanno messo a disposizione dei lavoratori. «Ci sembrava semplicemente la cosa giusta da fare in un momento così complicato - ha spiegato Alessio Cremonese, Ceo del Gruppo - La nostra speranza è che questo gesto possa essere di aiuto a tutti i nostri dipendenti al fine di superare questa crisi sanitaria ed economica, e perché no, magari essere un esempio concreto per molti altri imprenditori». Malgrado il mare mosso (o la calma piatta) dei mesi passati, Manifattura Valcismon come sempre guarda avanti con grande ottimismo e spirito di adattamento alle situazioni che cambiano, cavalcando le nuove tendenze. Così è stato potenziato il canale di vendita online in pieno lockdown (di fatto tutti i negozi di abbigliamento sportivo erano chiusi), rendendolo ancora più efficiente proprio osservando le nuove abitudini che si stanno creando per quanto riguarda il mondo dello sport: la tendenza a svolgere sport individuali per evitare assembramenti, infatti, sta avendo dei risvolti positivi nell’industria del ciclismo (aumento dei ciclisti anche grazie agli incentivi statali per l’acquisto di biciclette) e dell’outdoor (attività che permette alle persone di godere di più libertà rispetto ad altri sport). La famiglia Cremonese conferma ancora una volta, oltre alle capacità imprenditoriali che negli anni hanno proiettato l’azienda feltrina in una dimensione internazionale in particolare nel settore del ciclismo ma anche dello sci nordico, anche una grande sensibilità verso chi dedica impegno alle attività che loro portano avanti. Sensibilità che in questi mesi, lontano dai riflettori, si è riversata anche nel settore sanitario che hanno appoggiato con la solita discrezione e generosità che li contraddistingue. © RIPRODUZIONE RISERVATA