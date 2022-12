CORTINA - Una persona con disabilità motoria, che intenda praticare lo sci di fondo, può farlo a Cortina d'Ampezzo, grazie all'azione coordinata di varie componenti, che hanno unito le forze. La onlus The game never ends ha acquistato un ausilio specifico, per avviare allo sci nordico anche chi è costretto alla sedia a rotelle: «Siamo in una località in cui gli sport invernali sono così importanti, così abbiamo deciso di acquistare questo ausilio per far avvicinare allo sci di fondo le persone con disabilità. Non importa se a fini agonistici, oppure semplicemente per fare attività fisica», conferma Orlando Maruggi, presidente della onlus, fisioterapista di professione, coordinatore dei preparatori fisici della Federazione italiana sport invernali paralimpici. Lo speciale slittino, da fissare a due normali sci, è in dotazione al noleggio di Fiames, gestito da Alessandro Pompanin, accanto al centro sportivo. Si potrà utilizzare gratuitamente, con la collaborazione degli allenatori dello sci club Cortina, oppure i maestri di sci di fondo, che potranno dare lezioni a chi si avvicinerà a questa disciplina.

«Cominciamo intanto con l'avvicinare le persone allo sci - commenta Maruggi - quindi prestiamo gratuitamente questa attrezzatura ai turisti. Tutti devono sapere che a Cortina trovano l'opportunità di provare lo sci di fondo, anche con opportune lezioni, da parte dei maestri. Poi eventualmente pensiamo pure a una finalità agonistica, magari con la tessera del bob club Cortina, la storica società sportiva, che quest'anno ha aperto una sezione dedicata allo sci e ha nelle proprie fila il campione cadorino di sci paralimpico René De Silvestro». Ieri a Cortina ha provato lo slittino Damiano Marini, atleta paralimpico di ciclismo e triathlon, accompagnato in pista da Davide Mancin Majoni e Riccardo Fantina, allenatori dello sci club Cortina, e sostenuto da Valeria Cappelletto, tecnica ortopedica, che lavora al centro protesi Inail di Budrio. Era presente Paolo Marchetti, coordinatore tecnico dello sci nordico della Fisip. Con lui Costantino Perna, uno dei titolari di Lab3.11, l'azienda che realizza diversi apparecchi per persone con disabilità: «Per lo sci di fondo abbiamo creato un ausilio adatto a tutti, da utilizzare particolarmente nella fase di avviamento all'attività fisica spiega Perna ma facciamo anche attrezzi specifici per l'agonismo. Ci siamo impegnati pure nell'agonismo, realizzando l'attrezzo che ha aiutato Giuseppe Romele a vincere la medaglia di bronzo nello sci di fondo, alle Paralimpiadi Pechino 2022».



I PRESENTI

Ieri a Cortina si è unito al gruppo il nuotatore veneto Antonio Fantin, 21 anni, atleta che ha già conquistato otto titoli europei, sette allori mondiali, mettendosi in evidenza alle Paralimpiadi Tokyo 2020, con cinque medaglie, tra cui l'oro nei 100 metri, con record del mondo: «Ho voluto provare anche lo sci di fondo, che può sembrare così diverso dal nuoto, invece è altrettanto completo. Avevo inizialmente pensato allo sci alpino, che però richiede attitudini specifiche e presenta comunque un rischio maggiore di farsi male, così ho infine optato per lo sci di fondo, mi sono comperato uno di questi slittini e sto imparando a usarlo». Anche questa iniziativa rientra nella sempre più diffusa sensibilità di Cortina per l'inclusività delle persone con disabilità, a tre anni dalle Paralimpiadi invernali 2026: «Tutti stiamo facendo la nostra parte, a cominciare dalle istituzioni e la nostra onlus è attiva già da anni - dice Orlando Maruggi -, cerchiamo di divulgare la pratica sportiva e di aiutare tutte le persone che vogliono fare semplicemente attività. Oppure possiamo affiancare chi decide di dedicarsi allo sport».