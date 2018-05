Sulla spiaggia del lago di Santa Croce arrivano il solarium sull'erba, le cabine e i chioschi

di Marco D'Incà

ALPAGO - Sta per arrivare l'estate. E laè pronta ad accogliere la solita ondata di visitatori e vacanzieri. Ma con una serie di importanti novità per far sì che le sponde dello specchio d'acqua continuino a essere un punto di riferimento a livello turistico: «La spiaggia è sempre stata molto frequentata durante il periodo estivo - argomenta Federico Costa, assessore del Comune di Alpago - sia dai turisti, sia dai residenti. E gli spazi verdi l'hanno resa ancor più attrattiva».Non a caso, l'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Umberto Soccal, intende procedere con un secondo stralcio di interventi, così da ampliare i settori arricchiti dall'erba: in particolare,. Non solo. Per migliorare la fruizione della spiaggia, si è deciso di programmare la realizzazione di alcuni lavori complementari. A partire dal coronamento delle porzioni prendisole, con un percorso ciclopedonale realizzato in massetto. Saranno poi potenziati gli impianti esistenti di pubblica illuminazione e della rete, oltre all'impianto fognario e dell'acqua calda a servizio dei bagni. Non mancherà, inoltre, la posa di treper il periodo estivo e l'installazione permanente dei, finalizzati a ospitare le attività stagionali a servizio della spiaggia...