BELLUNO - È rimasta lei, Lucia Dalmasso, a portare avanti la tradizione olimpica negli sport invernali della valle del Biois: ha visto coronarsi un sogno entrando a far parte della compagine azzurra che sta disputando le Olimpiadi invernali di Tokio. Una tradizione blasonata che passa per le epiche imprese alle Olimpiadi del 1968 a Grenoble in Francia, quando la rappresentativa della valle del Biois era composta da ben 3 atleti che facevano parte della squadra nazionale di sci nordico: Pietro Scola e Franco Manfroi, che appartenevano al Gruppo sportivo delle Fiamme Oro della polizia di Moena, e Stelio Busin del Gruppo sportivo G.De Vecchi dei vigili del fuoco di Belluno.



IL PROTAGONISTA

Stelio Busin è rimasto l’ultimo protagonista di quella spedizione della valle del Biois in terra francese. Oggi, all’età di 78 anni, ricorda volentieri quella bella avventura dove l’Italia conquistò la sua prima medaglia d’oro in una Olimpiade in una gara di sci nordico, con Franco Nones nella 30 chilometri. «Io e Piero Scola - racconta Busin - eravamo entrati nelle liste del Coni come “p.o.” ovvero come probabili olimpici, grazie a alcune stagioni importanti. Piero ed io sapevamo bene che andavamo a Grenoble come riserve e quindi era difficile pensare di gareggiare. Ciononostante si riuscì a contribuire un poco alla conquista della medaglia d’oro da parte di Franco Nones: ci dislocarono lungo il percorso di gara con le radioline e dovevamo comunicare il tempo di vantaggio che Franco Nones aveva sul secondo. Mi ricordo che c’era aria di una grande impresa perché Nones era in grandissima forma. Ci svegliammo alle quattro del mattino per sondare la temperatura della neve al fine di scegliere la sciolina giusta e la scelta fu azzeccata. Gli sci di Nones quel giorno volavano e non ci fu storia per nessuno».



L’OCCASIONE MANCATA

Stelio Busin, dopo la parentesi agonistica divenne un apprezzato e importante allenatore. Ma quella di Grenoble fu l’occasione mancata per Franco Manfroi. Il compagno e amico di tanti allenamenti fatti assieme in valle del Biois. «Io sono convito che Franco Manfroi a Grenoble avrebbe potuto vincere anche lui una medaglia - sottolinea Busin -. Anche Manfroi veniva da una grande stagione era arrivato in molte gare pre olimpiche sempre alle spalle di Nones ed era in grande forma. Ma l’ambiente delle Olimpiadi prevedeva un ritiro da clausura non era permesso nessun svago. Allenamenti, mangiare e dormire. Anche il solo guardare una volta di più una cameriera rischiavi di rimanere fuori la squadra. Era un ambiente per alcuni frustrante e travolse completamente un “cavallo pazzo” come Franco Manfroi. Lui aveva bisogno di ridere, scherzare in compagnia. Cosa che a Grenoble era impossibile e questo influì negativamente sui suoi risultati che furono modesti rispetto a quello che poteva fare e al potenziale che poteva sfoderare in quella occasione».



LO SPORT

«Devo dire che allo sport devo molto anzi moltissimo», le parole di Busin. Era partito molto bene da juniores cogliendo prestigiosi risultati tanto che nel 1962 gli si prospetta di entrare nel Gruppo sportivo delle Fiamme Oro ma poi optò per i colori dei vigili del fuoco. Gli anni successivi per Busin è sempre più un crescendo di conferme e di vittorie tanto che nella stagione 1964, dopo alcuni primi posti in alcune competizioni internazionali come la Coppa Consiglio della Val d’Aosta, a Les Brassuers venne indicato come il migliore atleta juniores europeo occidentale. Da quel momento per lui si aprirono le porte della Nazionale A. Non riesce però a far parte della compagine azzurra che partecipa ai Campionati mondiali di Oslo ma l’anno successivo coglie un ottimo quinto posto sulle nevi di casa nella 15 chilometri ai Campionati italiani assoluti che si disputano a Falcade, gara che viene vinta da Giulio De Florian che precede per un soffio Angelo Genuin altro azzurro olimpionico di Falcade. Stelio Busin farà parte della nazionale maggiore fino al 1970. Sei anni altalenanti di risultati importanti e prestazioni deludenti, caratterizzate anche da due lutti importati: quella del fratello Danilo deceduto per un incidente sul lavoro e quello del padre che morì dopo lunga malattia. Storie che avranno una influenza negativa sul rendimento di Stelio.



L’ALLENATORE

Nel corso della sua attività di allenatore del Gruppo sportivo “G. De Vecchi” Stelio Busin si imbatté in un giovane di Presenaio che farà parlare molto di lui era Maurilio De Zolt che in seguito inanellò varie medaglie sia ai Mondiali che alle Olimpiadi. «Vidi subito in questo ragazzo delle grandi potenzialità - spiega Busin - non aveva un gran stile ma aveva grinta e forza, quella giusta. Ma per imporlo negli ambiti della nazionale non fu facile. Ricordo che in una riunione con i dirigenti della nazionale di sci nordico feci notare le potenzialità e i risultati che aveva ottenuto Maurilio e per risposta mi venne detto che prima di Maurilio ne avevano trenta da esaminare. Mi alzai e andai via sbattendo la porta e dicendo “ve ne accorgerete dello sbaglio che state facendo”. Anni dopo trovai questo dirigente e gli dissi: “Posso togliermi qualche sassolino dalla scarpa...”». E Busin conclude ricordando con emozione un momento importante della sua vita di successi: «Durante una manifestazione alla quale era presente la staffetta che vinse la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Lillehammer: Albarello, De Zolt Fauner e Vanzetta venni presentato al pubblico come il primo allenatore di De Zolt in quel momento Maurilio si alzò in piedi e disse: “Il primo e anche l’ultimo”. La cosa devo dire la verità, mi riempì di orgoglio».