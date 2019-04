Sparatoria dopo il furto in casa del vigilantes, assolta la coppia di sospettati

di Andrea Zambenedetti

FELTRE - Il pm aveva chiesto per loro oltre dieci anni di reclusione. Erano accusati di essere gli autori di un furto in abitazione a Arson di Feltre finito con una sparatoria. A quasi 8 anni dai fatti il giudice Luca Berletti ieri ha pronunciato una doppia sentenza d'assoluzione per i bellunesi Christian dal Pont 42 anni, residente a Belluno, ed Elisa de Nadai 35enne di Santa Giustina. Era il 12 maggio 2011 quando nell'abitazione di una guardia giurata andò a segno il colpo. I ladri si erano introdotti...