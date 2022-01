SOVRAMONTE - Tragico destino quello di Anna D’Incau 88 anni , la madre, e della figlia Veronica, 61 . Le due donne di Zorzoi sono morte a distanza di soli due giorni l’una dall’altra. Il paese oggi si prepara a dire addio ad entrambe. Ci sarà un unico funerale, con le due bare. E per motivi logistici sarà celebrato nella chiesa di Sorriva, perché in quella di Zorzoi non c’è spazio per le due salme e per i due mezzi delle pompe funebri all’esterno .

La madre e la figlia non sono decedute per cause legate a lla pandemia come qualcuno ha supposto in zona. Il Covid, questa volta, non c’entra. Entrambe se ne sono andate per malattie pregresse, per cause naturali. Anna, anziana e da tempo malata, è morta nell’ospedale di comunità di Alano di Piave, il 6 gennaio. Veronica, che aveva problemi di cuore, è deceduta all’ospedale di Belluno, il giorno 8 gennaio: era ricoverata in gravi condizioni in ambiente intensivo da qualche tempo e la malattia le ha risparmiato l’ultimo dolore di apprendere che la mamma se ne era andata.

Un dolore che ha investito, in questi giorni, l’unico famigliare diretto rimasto: Serafino D’ I ncau, fratello di Veronica. Tutti e tre, mamma e due figli, vivevano insieme a Zorzoi. Serafino ha prima appreso della scomparsa della madre, rimanendo fortemente provato. Dopo un paio di giorni gli è arrivata la seconda terribile notizia .