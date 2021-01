SOVRAMONTE «Il vero lavoro? Far rispettare le regole: controllare i clienti mi impegna molto. Quasi di più che fare barista». Giovanni Klinkon del bar-tabaccheria Alpi no di Sorriva racconta l’altra faccia di questo periodo nero per il commercio. Non c’è solo la crisi, i mancati ristori. C’è anche l’ennesima incombenza-responsabilità che ricade sull’esercente (e si aggiunge alle varie procedure da eseguire per lotteria degli scontrini o cashback di Stato). Ovvero fare da “poliziotto”-controllore per la verifica del rispetto delle regole anti-Covid, nel proprio locale. LA SFIDA Ieri il “Tabachin de Soriva”, come tutti chiamano lo storico bar-tabaccheria Alpino, era aperto . Vendeva sigarette e bevande da asporto da consumare fuori dal locale sul marciapiede o sulla piazza della fontana , che getta sempre l’acqua potabile. Il cestino era pieno di bicchieri di plastica. D al 30 giugno scorso, in piena pandemia, l’attività ha cambiato gestione. Mario Bee Gambelli, capogruppo alpini Moline-Sorriva , è andato in pensione ed gli è subentrato Giovanni Klinkon , 51enne con precedente esperienza nel settore commerciale, dove ha imparato a relazionar si con la gente. Ci parla della difficoltà di questo perio do . LA BEFFA « Io ho pagato sempre le tasse da quando ho aperto - racconta il barista - , ma per il bar-tabaccheria , per ora , non ho avuto alcun ristoro». È una beffa che purtroppo si verifica per le nuove attività nate nel 2020, che, per la mancanza di storico di fatturato, vengono escluse automaticamente dai ristori. «P erò devo dire - ammette il neo-barista - che per l’attività commerci a le che avevo in precedenza ho ricevuto ristori». « Ho 2 figli - prosegue - e m ia moglie lavora in prima linea con gli ammalati di Covid, all’ospedale di Feltre. È lei la proprietaria dello stabile. Infatti il bar-tabaccheria fu fondato da mia suocera molti anni fa. Noi abitiamo al piano sopra » . L’IMPEGNO « Devo dire che tutto sommato lavoro anche in questo periodo di pandemia - confessa Klinkon - e faccio rispettare le regole , anche se far da controllore mi impegna molt issimo . Mi costa più fatica controllare opportunamente i clienti che fare il venditore. Però se vuoi tenere apert a l’attività devi fare bene il guardiano ». Nonostante queste sfide, il periodo, i mancati aiuti è anche , tutto sommato soddisfatto , Giovanni Klinkon di avere lasciato il commercio per conto di una ditta , per iniziare la sua seconda vita da barista in proprio, anche in questo periodo. E dice: « I sovramontini sanno che qui è aperto e vengono nel pieno rispetto de lle regole anticontagio, ovviamente» . LA SPERANZA La conferma anche da Roberto Dalla Valle , dirigente del calcio sovramontino, che abita a Zorzoi: « Una signora mia paesana , per la paura del Covid a Zorzoi non parla con nessuno. Ma v iene sempre fino qua a piedi , per stare al bar. U na lu nga camminata per un caffè che beve fuori dalla porta e parlare con qualcuno , ne l rispetto delle regole ». Insomma sembra che ci sia tanta v oglia in questa gente di montagna di battere il virus e di tornare ad una vita normale. « Tra mia moglie infermiera e quello che faccio io ci meritiamo di vincere », conclude il barista. Valerio Bertolio © RIPRODUZIONE RISERVATA

Ultimo aggiornamento: 12:44

