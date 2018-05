Inneggiava all'Isis: espulso dall'Italia, ma ora rientra per il processo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BELLUNO - Espulso perché inneggiava all’Isis: tornerà in Italia per essere processato, a spese dello Stato. Una beffa quella che si prospetta nella vicenda che vede al centro Ismail Yachou, 27enne marocchino, che in provincia di Belluno ha mamma e sorella. Era balzato alle cronache per la rapina a un anziano al bancomat di Lentiai e aggressione ai carabinieri. Ma quelli non erano i primi problemi con la giustizia: Yachou infatti ha altri procedimenti penali pendenti e deve rientrare nella Penisola.