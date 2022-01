SOSPIROLO - È morto dopo aver fatto quello che più amava: ascoltare musica. Lidio Barp, 75 anni, geometra perito edile di Ponte Mas, comune di Sospirolo, conosciutissimo in tutta la provincia, anche per essere stato per anni presidente del Coro Minimo Bellunese, è deceduto mercoledì sera all’uscita da un concerto di fisarmonica a Santa Giustina. L’uomo è stato trovato accasciato a terra dalle persone che uscivano dall’evento, che si teneva in palestra: lui, forse sentendosi male, se ne era andato poco prima della fine, ma non è mai arrivato all’auto. Colpito da un infarto, che non gli ha lasciato scampo, è stato trovato senza vita 25 minuti dopo.

Era circa mezzanotte di ieri quando è arrivata la chiamata al 118: un passante che chiedeva aiuto per un uomo a terra nei pressi di una panchina, in via Cal de Formiga vicino alle scuole di Santa Giustina. Sul posto i soccorritori, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare la morte del 75enne. Intervenuti subito anche i carabinieri della Compagnia di Belluno, che hanno effettuato tutti gli accertamenti del caso per escludere ovviamente eventuali responsabilità di terzi. Ma fin dai primi accertamenti del medico era chiaro che si trattava di morte naturale. A quel punto i carabinieri, in contatto con il sostituto procuratore di turno, Alberto Primavera, hanno dato il via libera alla rimozione della salma che è stata subito messa a disposizione dei famigliari.

Lidio Barp e la moglie Daniela, per anni residenti a Sospirolo, si erano trasferiti da un anno in via Casabellata, 8 a Santa Giustina. Lì lo attendeva Daniela ieri notte, quando ha sentito squillare il telefono che il marito aveva lasciato a casa: erano i carabinieri che le davano la tragica notizia. «È uscito di casa e non è più tornato», dice disperata la figlia Sabrina, nel dolore insieme all’altra figlia di Lidio, Valentina, oltre ai nipoti, la sorella Gilda il fratello Rino. I funerali si terranno domani alle 10.30 nella chiesa di Santa Giustina.



IL RICORDO

«Un altro amico ci ha lasciato - esordisce così Giorgio Dal Farra, Presidente del Coro Minimo Bellunese -. Ci addolora la scomparsa di Lidio Barp, corista per circa 30 anni del Coro e a lungo Presidente dello stesso. Lo ricordiamo come validissimo basso, ma soprattutto come persona gioviale, disponibile e di compagnia. Sotto la sua guida ci siamo esibiti in Italia e all’Estero in numerose trasferte da lui organizzate e, anche dopo il suo ritiro, non sono mancati momenti di incontro ai concerti tenuti in provincia, in particolare in occasione del 50° di fondazione del Coro, avvenuto nel 2011». Gli fa eco l’attuale Direttore, Gianluca Nicolai: «Sono entrato nel Coro nel 1999, sotto la presidenza di Lidio. Dopo il suo ritiro siamo rimasti in contatto scambiandoci anche pareri e impressioni sul percorso artistico del Minimo ed ho potuto apprezzare la sua competenza e l’amore per il Coro, rimasto intatto fino ad oggi. Tutti noi siamo vicini alla sua famiglia in questo momento di sofferenza».