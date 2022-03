SOSPIROLO - Operazione pulizia dalle piante pericolanti o schiantate nel bosco comunale del capoluogo, a Sospirolo. Si tratta di un'area assai frequentata che necessita di essere oltretutto messa in sicurezza, proprio perché molti cittadini vi si addentrano per passeggiare. Con una fava, insomma, il Comune spera di prendere due piccioni: oltre alla pulizia del bosco, si potrà dare modo a diversi cittadini di avere quantità di legna più che sufficienti per riscaldarsi tutto l'anno. Un'operazione analoga era stata condotta nell'immediato dopo Vaia in valle del Mis da dove erano stati asportati varie centinaia di quintali di legname. L'amministrazione comunale pertanto, per raggiungere questo duplice scopo, intende acquisire manifestazioni di interesse di privati cittadini residenti a Sospirolo proprio per portar via il legname, che in molto casi è già stato anche tagliato in varie misure, pericolante o schiantato.

ATTREZZATURE

«Lo scopo principale, comunque spiega il sindaco, Mario De Bon - rimane la pulizia del bosco, per cui il legname potrebbe essere talvolta parzialmente marcescente. In ogni caso il legname dovrà essere interamente asportato da chi intende concorrere entro e non oltre il 31 dicembre. Per la raccolta di parte del materiale potrebbe risultare indispensabile l'utilizzo di attrezzature speciali». La domanda dovrà essere effettuata utilizzando un modulo disponibile sul sito del Comune (ma in alternativa potrà essere ritirato, previo appuntamento, rivolgendosi all'ufficio di Polizia locale). Tale modulo dovrà essere presentato all'ufficio Protocollo a mano o inviato tramite Pec (sospirolo.bl@cert.ip-veneto.net) unitamente alla fotocopia della carta d'identità del richiedente, entro il 31 marzo.

MASSIMO 50 QUINTALI

Istanze successive saranno considerate solo in caso di legname in avanzo. L'assegnazione del legname avverrà secondo l'ordine di ricezione delle istanze. Sarà possibile l'asportazione di un quantitativo massimo di circa 50 quintali per ciascun richiedente. Nel caso di carenza di domande, i quantitativi e le aree assegnate potrebbero essere ampliate nel corso del periodo di assegnazione dei lotti.

AVVISO DI INTERESSE

«L'avviso precisa una nota del Comune - è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse in modo non vincolante per il Comune di Sospirolo. Non è quindi indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e non è prevista la formazione di graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. Le eventuali domande eccedenti il legname presente, e che quindi non potranno essere soddisfatte, non danno diritto ad alcuna rivalsa». Il Comune si riserva anche di sospendere, modificare o annullare la procedura. Maggiori info all'ufficio di Polizia locale chiamando il numero 0437/844519.