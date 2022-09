Inizio anno scolastico con trasloco per la scuola dell’infanzia di Maras. Da alcuni mesi sono iniziati nel plesso del Comune di Sospirolo lavori di ampliamento, che interessano la zona dell’entrata dove verrà aggiunta una nuova ala con il dormitorio. Sono in programma, in un secondo momento, anche modifiche nella zona della cucina.



IL RITARDO

Questi lavori non riusciranno ad essere ultimati entro l’inizio ormai imminente dell’anno scolastico, in seguito ad alcuni ritardi nelle tempistiche. Il responsabile della sicurezza dell’istituto ha evidenziato che, a causa dei rumori e della gran quantità di polveri prodotti durante i lavori, sarebbe impossibile la convivenza con l’organizzazione scolastica dei piccoli alunni. Sarebbe inoltre limitato l’utilizzo degli spazi esterni, particolarmente utili per le attività con le bambine e i bambini di questa fascia d’età. In accordo con il Comune e la dirigente scolastica è stato deciso quindi di spostare le tre sezioni della scuola dell’infanzia, con i loro 67 bambini, nella scuola secondaria di primo grado, fino al termine dei lavori. La struttura della scuola media infatti ha a disposizione un piano libero, che potrà essere utilizzato tranquillamente da bambini e insegnanti per le attività quotidiane. Una palestrina diventerà il dormitorio e la seconda mensa, allestita gli scorsi anni a causa dell’emergenza Covid, sarà dedicata interamente ai bambini più piccoli.



IL VERDE

Anche gli spazi verdi attorno al plesso della scuola secondaria sono molto ampi e adatti ai giochi all’esterno. I lavori per la sistemazione della copertura di questo plesso dovrebbero risolversi in fretta e non saranno comunque d’intralcio allo svolgimento delle attività di bambini e ragazzi. Con il cambio di sede saranno necessarie anche variazioni in ambito trasporti e mensa. Il Comune ha riaperto le iscrizioni per la richiesta del servizio di trasporto, in modo che i genitori che desiderino usufruirne o disdire l’adesione in seguito alla modifica di ubicazione della scuola, possono farlo accedendo al sito web del Comune, selezionando la voce “servizi” e poi “servizi scolastici”. La cucina di Maras non sarà utilizzabile e per questo periodo i bambini dovranno aderire al servizio catering, con una conseguente variazione nel costo, che arriverà a 4 euro a pasto. Per aderire a questo servizio verrà data opportuna comunicazione all’inizio dell’anno scolastico tramite un avviso consegnato ai bambini. I costi verranno riadeguati nel momento in cui tutto tornerà alla normalità. Per ogni dubbio è possibile inviare una mail a protocollo@comune.sospirolo.bl.it. L’assessore all’istruzione Karin Casaril aggiunge: «Mi scuso per il disagio che inevitabilmente si creerà nel prossimo periodo, ma il Comune sta lavorando per migliorare la qualità dei servizi offerti. Lo spostamento di plesso può generare incertezze e preoccupazioni, ma le scelte effettuate si collocano nel pieno interesse dei bambini e delle bambine che troveranno nel plesso della secondaria un ambiente accogliente e pensato per loro». L’assessore auspica che i lavori vengano ultimati entro gennaio, per riconsegnare alla comunità uno stabile riqualificato e ancora più bello.