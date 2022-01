SOSPIROLO - Dramma sfiorato durante le operazioni per il taglio di piante. Ieri mattina, poco dopo le 11.30, infatti, i vigili del fuoco sono stati chiamati per soccorrere un uomo che era rimasto travolto dall'albero al quale stava lavorando. L'incidente, stavolta, è avvenuto nei pressi della frazione di Maras, in comune di Sospirolo dove la pratica del taglio del bosco è molto frequente ed anzi incentivata. L'uomo, 58enne, che stava facendo legna è rimasto intrappolato con un arto sotto la pesante pianta mentre stava per completare i lavori di taglio.

All'allarme lanciato dai compagni di lavoro del malcapitato, hanno risposto i vigili del fuoco di Belluno che sono prontamente intervenuti. Non è stata un'operazione agevole. I vigili sono arrivati sul luogo dell'incidente con diversi mezzi, ma per arrivare in prossimità del bosco dove in malcapitato era rimasto schiacciato dalla pianta hanno dovuto affrontare un sentiero molto stretto. Sono riusciti comunque a raggiungere l'obiettivo a bordo di due fuoristrada. E qui hanno immediatamente prestato le prime cure del caso all'infortunato. Contestualmente era stato richiesto anche l'intervento dei sanitari che sono giunti sul luogo in elicottero.



ELIAMBULANZA

Utilizzando dei cuscini pneumatici, i vigili, contestualmente, hanno sollevato il tronco, riuscendo a sfilare l'uomo che è sempre rimasto cosciente. Una volta liberato dalla pianta che lo aveva travolto, il malcapitato è stato affidato appunto alle ulteriori cure del personale sanitario. L'uomo è stato dunque stabilizzato e trasportato (utilizzando appunto l'eliambulanza dei soccorritori) fino all'ospedale civile San Martino di Belluno dove si è potuto procedere con più approfonditi accertamenti e con ulteriori cure. Le operazioni di soccorso condotte dai vigili del fuoco sono terminate comunque dopo circa due ore. I tempi di recupero della funzionalità del malcapitato, invece, non sono ancora noti. Le sue condizioni, in ogni caso, non destano preoccupazione proprio per il fatto che la vittima ha sempre rimasta cosciente.