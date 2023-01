Sospirolo, incendio in una azienda agricola a San Gottardo Foto

SOSPIROLO (BELLUNO) - Incendio alle quattro di notte in una azienda agricola a San Gottardo di Sospirolo, in provincia di Belluno. I vigili del fuoco sono intervenuti in via Frigimelica, nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri accorsi da Belluno con un’autopompa, l’autobotte e 7 operatori, hanno spento le fiamme, che hanno riguardato un carro miscelatore e un escavatore, evitando il coinvolgimento della vicina stalla. L’incendio ha anche danneggiato un quadro elettrico a servizio dei locali della struttura degli animali. Le cause dell’incendio, probabilmente scaturito da uno dei due mezzi, sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della struttura sono terminate alle 8.