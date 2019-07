​Stop ai cafoni: ordinanza per vietare di fare il bagno nel lago del Sorapis

di Marco Dibona

IL SONDAGGIO

CORTINA -. Il divieto sarà contenuto in unadeldi, attesa per la prossima settimana, preannunciata venerdì alle Cinque Torri, alla presentazione del nuovo progetto di sorveglianza e controllo del territorio d'Ampezzo, elaborato dalle Regole e dalla Polizia di stato.In questo modo si potrà frenare un comportamento che, negli ultimi anni, ha suscitato una crescente preoccupazione, soprattutto per lo stato di salute di quello specchio d'acqua, dall'inconfondibile colore azzurro, dato da un fenomeno naturale che va preservato. Sino ad ora il sindaco Gianpietro Ghedina non aveva preso la decisione di emettere un provvedimento restrittivo di certi comportamenti, ma la necessità è stata manifestata da più parti, soprattutto negli incontri fra le due amministrazioni del paese, comunale e regoliera.