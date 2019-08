di Eleonora Scarton

Un tragico incidente sul Monte Bianco ha spezzato la vita della giovane 41enne Sonia Bof di Lentiai. Quelle vette, che da sempre sono state la sua grande passione, le sono state questa volta fatali. Una tragica fatalità, forse un chiodo che si stacca, un volo di oltre centro metri e per lei non c’è più nulla da fare. E il paese e i tanti che la conoscevano sprofondano nel dolore più profondo.I FATTIIl tragico incidente è avvenuto mercoledì intorno all’una e mezza del pomeriggio. Una bella giornata di sole che per gli appassionati di montagna come Sonia non poteva che essere una chiamata a fare una cordata e respirare l’aria, la libertà che dalle vette si respira. La decisione è stata quella di affrontare il Massiccio degli Écrins, sulle Alpi francesi, nel dipartimento di Isère. Un luogo che regala panorami mozzafiato. Alle 13.30, all’inizio di una discesa da una vetta di 3.300 metri, di cui aveva appena scalato il versante nord, succede qualcosa di imprevedibile.