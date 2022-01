CORTINA - A tutta velocità, verso Cortina e Pechino. Ancora una volta le atlete della nazionale italiana di sci hanno scelto per allenarsi la skiarea del San Pellegrino, a confine fra Agordino e Fassa, in vista dei prossimi appuntamenti di Coppa del Mondo, a 10 giorni in particolare dalla tappa sull’Olympia delle Tofane, a un mese circa dalle Olimpiadi invernali in Cina. Ma prima di andare in Asia, bisogna affrontare le Dolomiti ampezzane, dove si gareggerà la prossima settimana, dopo l’ultima trasferta in Austria, ad Altenmarkt. Lunedì Sofia Goggia, regina della discesa libera in questa stagione e fra le protagoniste della Coppa generale, ha utilizzato la pista Volata, assieme a Marta Bassino, Elena Curtoni e la giovanissima Roberta Melesi.



DAL COL MARGHERITA

Il tracciato, che parte dai 2.400 metri del Col Margherita per scendere sino al passo San pellegrino, è ormai un campo di allenamento utilizzato frequentemente, non soltanto dalla squadra azzurra, ma anche da altre nazionali. L’impegno delle ragazze italiane continuerà anche martedì 11. «Da domenica sino a martedì, la nostra pista nera senza confini, teatro lo scorso febbraio della Coppa del Mondo - scrivono i gestori della skiarea -, sarà nuovamente il regno delle azzurre, del gruppo Èlite di Coppa del Mondo femminile».



PENDENZE DEL 50 PER CENTO

«In pista fino a venerdì 14 anche le atlete di altre nazioni, per misurarsi sui 2.400 metri di lunghezza e 630 di dislivello della Volata, i cui muri sfiorano pendenze del 50 per cento», aggiunge il comunicato ufficiale. Terminato questo allenamento, la squadra azzurra si sposterà in Austria, ad Altenmarkt, per le due giornate di prova di discesa libera in programma giovedì e venerdì, prima delle gare vere e proprie di Coppa del Mondo, in calendario sabato 15, la discesa libera, e domenica 16 (il superG). Lo stesso programma è previsto per la settimana successiva, sulla Olympia delle Tofane: discesa sabato 22, superG domenica 23 gennaio. Sofia Goggia avrà quindi 4 opportunità in 8 giorni per incrementare il suo bottino di punti.



LAVORI SULLE TOFANE

Gli organizzatori di Cortina hanno cominciato lunedì il lavoro in pista. Prima di Natale erano già stati predisposti numerosi dettagli della complessa macchina, soprattutto nell’area d’arrivo, con le tribune e le postazioni per le televisioni; poi tutto si era fermato, durante le festività. Il 3 gennaio è ripreso il lavoro nella zona del traguardo di Rumerlo; da ieri, cioè da quando l’afflusso di turisti è notevolmente diminuito, è ripreso l’allestimento del tracciato, soprattutto nelle dotazioni di sicurezza. La Federazione internazionale sci ha dato il suo benestare, con il definitivo rilievo della pista, dell’innevamento sul tracciato. Le temperature molto rigide degli ultimi giorni hanno consentito di attivare i generatori dell’impianto di innevamento programmato, per creare un fondo eccellente, nella consolidata tradizione di Cortina.



TRE ANNI DOPO

Le ragazze del Circo bianco torneranno dunque in provincia di Belluno, per gare di Coppa del Mondo, a tre anni dall’ultimo evento, nel gennaio 2019. La pandemia Covid-19 impedì infatti lo svolgimento delle finali della Coppa, previste nel marzo 2020; lo scorso anno, a febbraio, ci furono i Mondiali, senza gare di Coppa. E senza Sofia Goggia, assente per infortunio. Anche per questo sarà l’atleta più attesa. Anche per questo ha scelto la Volata per prepararsi al meglio.