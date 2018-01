Sofia Goggia un missile: vince la discesa di Cortina davanti alla Vonn

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORTINA - La bergamascabissa il successo di sei giorni fa in Austria e ha vinto sulla pista olimpica dila discesa libera di coppa del Mondo davanti alla rivale, la fortissima americana Lindsey Vonn e all'altra americana Mikaela Shiffrin. Fuori la Brignone, Nadia Fianchini lontana dal podio. Domani c'è la seconda discesa libera. Ieri la Goggia l'aveva detto: «Ho chiaro in testa come devo fare per battere la Vonn». Da anni un'italiana non vinceva sulla pista delle Tofane.