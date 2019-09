Turista danese morto alla Tre Cime, la Procura indaga sul soccorso del Suem

di Olivia Bonetti

Si indaga sulla morte dell’ escursionista danese 72enne che lunedì, nel primo pomeriggio, spaventato dai cavalli è morto precipitando dal sentiero sull’anello delle Tre Cime . Ma la Procura sta effettuando accertamenti anche sui tempi con cui il 118 della centrale di Pieve di Cadore ha informato la polizia giudiziaria e quindi la Tenenza della Finanza, competente per i rilievi sulle vette di Auronzo. Per entrambi i filoni non ci sono indagati o ipotesi di reato: sul caso è stato aperto un fascicolo “modello 45”. Ma se la morte del turista Svend Thestrup non sembra ci saranno colpi di scena, è tutta da accertare ancora la questione del ritardo nella comunicazione da parte del Suem 118 al Sagf della Finanza. Un problema, che a dire della Procura, non è la prima volta che si presenta.