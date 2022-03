BELLUNO - Tre giorni di evoluzioni tra neve e cielo, nello scenario senza eguali del passo Giau. Questo e molto altro ancora è stato il Cortina snowkite contest, che ha anche assegnato il titolo mondiale della specialità big-air maschile e che spera di farsi spazio alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Ha vinto un francese, Didier Botta, davanti al bellunese Lorenzo Mognol (cresciuto a pane e windsurf al lago di Santa Croce) e a Eoi Rondeau. La competizione, organizzata dal bolognese Michele Alì, ha attirato molta gente a Col Gallina grazie al Riccione Kite Village, tra musica, spettacolo (in un ideale passaggio di consegne tra mare romagnolo e montagna dolomitica) e una gara di beneficienza a favore dei progetti Unicef per l'Ucraina. Didier Botta è stato anche incoronato Re del Giau (in giuria anche Alvaro Dal Farra), grazie a una performance speciale: il suo nome quindi sarà inciso sul basamento del trofeo in legno di cirmolo, come vuole la tradizione di questa competizione.

A causa della carenza di vento, non sono stati assegnati altri titoli a parte quello del big-air. Ottima la risposta allo slalom gigante di beneficienza di domenica mattina, organizzato dalla Scuola di sci Snowdreamers di Cortina in collaborazione degli SciAttori: il ricavato sarà devoluto all'Unicef per il finanziamento di progetti a favore dei bambini coinvolti nel conflitto in Ucraina. Per tutto il weekend il pubblico ha potuto spostarsi da Passo Giau, sede delle gare, al Kite Village di Col Gallina sci ai piedi, senza usare l'auto, grazie alle navette gratuite messe a disposizione da Cortina Express, uno dei tanti partner commerciali dell'evento.