Amministra i soldi dello zio e se li gioca alle slot machine

di Olivia Bonetti

BELLUNO Doveva gestire i soldi dello zio in casa di riposo, in qualità di amministratore di sostegno: li avrebbe spesi alle macchinette. Ora il 40enne feltrino, si trova nei guai per la pesantissima accusa di peculato, che prevede pene che vanno da 4 a 10 anni.La vicenda è emersa quando gli eredi dell’anziano, alla sua morte, si sono accorti, che alcuni conti non tornavano. È scattata allora la denuncia. I parenti, che conoscevano la debolezza del feltrino, hanno subito ipotizzato che il 40enne se li fosse giocati. Mancavano all’appello 30mila euro circa, che sembravano essersi volatilizzati. Sul caso ha indagato la Guardia di Finanza, su delega del Procuratore Paolo Luca, che ha coordinato l’inchiesta. Le indagini ora sono chiuse e il 40enne feltrino è stato raggiunto da un avviso di conclusione indagini. Ora potrà richiedere di essere interrogato e raccontare la sua verità, una ipotesi molto probabile, visto che l’uomo respinge in toto le accuse.