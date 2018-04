Slavina al passo Falzarego: strada chiusa, auto bloccate

di Mirko Mezzacasa

LIVINALLONGO - Ancora, ieri mattina come alcuni giorni fa, non sono mancati i problemi con lae anche più giù a interrompere il traffico fino all'intervento delle frese da neve di Veneto Strade e dei pompieri volontari Fodom. Due episodi in pochi giorni e anche questa volta per fortuna è andata bene, la neve non ha travolto nessun mezzo in transito ma come nell'altra occasione c'è chi ha voluto provare a sfidare la neve cercando di superare l'ostacolo premendo sull'acceleratore con l'unico risultato di rimanere bloccato fino all'arrivo dei soccorsi. Strada per Passo Falzarego anche ieri era terreno minato, la neve delle ultime ore è scivolata a valle in slavine di diverse dimensioni, nonostante le decine di metri di paravalanghe molti tratti di strada non sono difesi da strutture in cemento armato, quindi regolarmente interessati da quelli che gli agordini chiamano sbruf, quasi a minimizzare gli episodi...