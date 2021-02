Aliprandi qualificato in parallelo gigante. Anche Brignone ce la fa: «Ho sciato bene»

CORTINA (BELLUNO) - Solo l'azzurro Luca De Aliprandini, con il 6/o tempo sulla pista rossa, si è qualificato tra i 16 atleti ammessi alla finale dello slalom gigante parallelo iridato. Fuori l'esordiente Giovanni Franzoni, hanno invece realizzato tempi troppo alti Riccardo Tonetti e Giovanni Borsotti. Tra i non qualificati c'è anche il quotato austriaco Marco Schwarz che ieri ha vinto l'oro in combinata. La finale comincia alle ore 14 con gli ottavi secondo la formula delle due manche ad eliminazione diretta.

Contenta Federica Brignone per la prova di questa mattina e la qualifica per gli ottavi di finale del gigante parallelo, in programma dalle 14. «Ho sciato abbastanza bene, ho visto la Vhlova fra le porte, pensavo a una placca allucinante, poi man mano che scendevo ho acquisito sempre più sicurezza. Sono partita comunque bene dal cancello, quello è importante, anche perché stasera sarà più corto e la partenza conta ancora di più». Soddisfatta anche Marta Bassino: «obbiettivo raggiunto. Sono passata per un pelo, direi che l' importante era questo, la gara vera inizia oggi pomeriggio. Cambieremo marcia, ce la metterò tutta. Ho visto la Vhlova che è uscita, non c'era, non averla di fianco mi ha un pochino condizionato. Quando sono arrivata ho pensato che potevo mollare di più».

