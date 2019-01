CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Festività affollate sulle piste di Cortina d’Ampezzo nonostante l’innevamento sia ridotto a strisce tra pendii brulli. Un aumento che ha fatto lievitare anche il numero di incidenti sugli sci cresciuti di circa il 10 per cento rispetto all’anno scorso. Fioccano anche le multe, dovute a costanti controlli sull’osservanza delle regole, perché gli spericolati non mancano, mettendo a rischio anche la sicurezza degli altri. Interessante notare che la prevalenza dei sinistri avviene nel pomeriggio e in parte sono legati anche a qualche bicchiere di troppo durante la pausa pranzo.