Skilift in offerta: il Comune vende l'impianto di risalita per 25mila euro

di Yvonne Toscani

Iluno dei suoi gioielli sportivi, l'unico a valenza invernale. La giunta di Palazzo Alfarè ha infatti messo sul mercato. Alla base della decisione: gli. La stessa motivazione che ha costretto alla chiusura dello skilift dalla stagione invernale 2015/2016. L'amministrazione comunale ha deciso dianche per l'estrema difficoltà ad individuare soggetti in grado di assicurare, in maniera adeguata, la sua gestione. Ma la questione è sempre la stessa: far quadrare i conti. Perché alla base del mancato interesse per la gestione