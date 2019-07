CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

COLLE SANTA LUCIA - Gli skater son tornati. Rieccoli, sotto la Gusela, quei giovani che da tutto il mondo raggiungono la sommità del, per lanciarsi in. Sfidando il coraggio ma anche la sorte in quanto, in caso di incrocio di un mezzo motorizzato, l'esito sarebbe tutt'altro che indolore.Episodi del genere rischiano di mettere a repentaglio le vite di questi indomiti ma anche di chi, ignaro, si ritrova a percorrere la stessa strada in senso inverso. Sono di varia nazionalità i ragazzi che si sono dati appuntamento, in questi giorni, sul valico compreso nei territori di Colle Santa Lucia, Selva di Cadore, San Vito e Cortina per sfrecciare sulla strada in skateboard. Una calata da brivido che puntualmente è ripresa con delle piccolei cui video vengono messi in rete e condivisi tra migliaia di appassionati che compongono