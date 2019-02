Sciopero alla Sirti: turni di 12 ore per i danni dell'uragano, e ora licenziati

di Eleonora Scarton

LENTIAI - Una decina di lavoratori della Sirti di Lentiai a rischio esubero: ieri quattro ore di sciopero e manifestazione nella sede di Mareno di Piave (Treviso). Il 14 febbraio scorso, nella sede di Assolombarda a Milano, si è svolta la riunione del coordinamento sindacale nazionale, nel quale Sirti ha annunciato l'apertura di un'imminente procedura di licenziamento collettivo a livello nazionale. Un piano che, nelle intenzioni dell'azienda, ammonta a 833 esuberi in Veneto su 3692 addetti, con tagli massicci in quasi tutti i reparti. «Per quanto riguarda la provincia di Belluno - spiega Stefano Bona della Fiom Cgil di Belluno - stiamo parlando di una decina di dipendenti su un totale di 35. Quello che ci lascia amareggiati è che, in occasione dei drammatici eventi di fine ottobre, i dipendenti Sirti non si sono risparmiati, facendo turni di 10/12 ore pur di sistemare i guasti che si erano creati alle linee telefoniche. Questo per sottolineare l'importanza che questi lavoratori rimangano nel territorio».



