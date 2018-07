di Valerio Bertolio

I costi dei servizi forniti alle scuole aumentano. E i genitori chiedono all’Amministrazione di tornare sui suoi passi riducendo la tariffa per il trasporto scolastico (ora è di 10 euro al mese), che il Comune aveva introdotto con l’approvazione del bilancio di previsione 2018, oppure riducendo la spesa per la mensa dell’asilo. Il sindaco, di tutta risposta: dice: «Io sono disposta a ridurre i costi - lievitati per una riduzione di trasferimenti statali - se voi mi date una mano a mantenere il territorio pulito, con sfalci e giornate ecologiche».