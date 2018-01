Fallisce la campagna anti-elemosina Il sindaco: dateli a chi ha vero bisogno

di Giuditta Bolzonello

Risolto il problema dell'accattonaggio? «Magari» rispondeRestano infatti vani i ripetuti appelli dela non dare soldi: l'accattonaggio continua davanti ai supermercati.«Fino a quando la gente continuerànon risolveremo il problema - tuona il sindaco -, un problema che investe Calalzo, alimentato non solo dai residenti ma anche da quanti arrivano dal resto del comprensorio per fare la spesa qui. C'è chi crede difacendo l'elemosina, senza calcolare che quei soldi vengono poi spesi in slot e alcol. Invito questa gente che sente il bisogno di mettere a posto la propria coscienza a mirare meglio le loro offerte: se vengono da me li indirizzo verso chi ha davvero bisogno».La questione non è nuova. In più occasioni l'amministrazione ha tentato didisincentivando chi risponde alle richieste dei questuanti, ma quando la richiesta diventa molesta è più semplice lasciare l'euro del carrello che mettersi a discutere. E per i questuanti i gioco si fa semplice.Un problema più volte denunciato dal primo cittadino che ha messo in campo tutte le azioni possibili e lecite ma senza arrivare alA fine estate era stata promossa unache invitavano a non dare soldi. A questo si è aggiunta la presenza costante degli agenti della Polizia locale, sapendo però di poter fare ben poco visto che le aree esterne ai supermercati sono a tutti gli effetti private. «E anche se gli facessimo unala sanzione prevista, non avremmo riscontro visto che non pagano e che nulla hanno da poter pignorare» continua il sindaco. Sono 7-8 i soggetti comunitari, dell'est Europa, che stazionano nella zona commerciale calaltina per chiedere l'elemosina. ..