SOSPIROLO - A svegliarli, in mezzo alla notte, è stato il rumore dei vetri infranti. Qualcuno aveva appena distrutto i finestrini di quattro auto e rubato due portafogli lasciati in modo incauto nei mezzi. Quando i proprietari si sono affacciati dalla finestra i ladri erano già scappati. Notte di paura a Sospirolo. Tre le vie prese di mira e poi la fuga in auto ma a 12 ore di distanza c'è chi potrebbe averli ripresi con la telecamera di video-sorveglianza privata. Sarebbe un aiuto fondamentale per i carabinieri di Sedico che stanno indagando sul caso perché i furti di questo tipo, almeno nel Bellunese, non sono così frequenti.

FINESTRINI DISINTEGRATI

Per ora i fatti sono questi: qualcuno, nella notte tra mercoledì e giovedì, è passato per Sospirolo e ha distrutto quattro auto parcheggiate nelle località Susin, Camolino, e in piazza Lexy, rubando tutto ciò che è riuscito a trovare. È stato veloce ma non silenzioso, tanto che alcuni residenti sono stati svegliati dal rumore dei vetri in frantumi. Tempo di arrivare alla finestra o di aprire la porta di casa, non c'era più nessuno. Hanno trovato soltanto le conseguenze di quei rumori, ossia le macchine senza finestrini. Le immagini pubblicate ieri mattina dai proprietari dei mezzi sono eloquenti. Si vede una Bmw bianca con il finestrino sfondato e i sedili ricoperti di pezzi di vetro.

INDAGANO I CARABINIERI

«Questa notte a Sospirolo si legge in uno dei post hanno rubato sotto piazza Lexy, la macchina (in foto, ndr) è la mia e hanno passato anche quella del vicino». In realtà ne sono state danneggiate quattro e con la stessa modalità. Una volta rotti i finestrini anteriori hanno rovistato all'interno dei mezzi e poi sono scappati: questa la ricostruzione eseguita dai carabinieri. Minima la refurtiva. Sembra che siano stati rubati due portafogli con all'interno circa 30 euro (in totale) e ovviamente carte di credito e bancomat. Matteo Montanino, proprietario della Bmw bianca, ha raccontato di essersi accorto del danno soltanto al mattino: «Ero a dormire da mia nonna e quando sono sceso per andare al lavoro, verso le 7.20, mi sono accorto che il vetro anteriore sinistro era distrutto. Solo il cristallo mi costerà 3-400 euro». ASPORTATE ANCHE LE MONETE I ladri hanno frugato all'interno riuscendo a racimolare soltanto 3-4 euro in moneta. Gli occhiali da sole, in bella vista, sono stati lasciati nell'auto. Segno che cercavano soltanto contanti. È quanto emergerebbe dal secondo furto. «Hanno preso di mira anche l'auto del vicino ha continuato Montanino Dentro aveva un borsellino che i ladri hanno poi lanciato nel prato lasciando tutti i documenti all'interno». È stata un'operazione veloce con un unico scopo: prendere i contanti e lasciare oggetti riconoscibili o difficili da rivendere senza destare sospetti. In casi di questo tipo, soprattutto in assenza di telecamere, risalire ai colpevoli può essere complicato. A Sospirolo c'è un bar, il Tarà Tarà, aperto 24 ore su 24, ma i dipendenti non avrebbero visto o sentito niente di sospetto. La svolta potrebbe arrivare da facebook. Qualcuno ha pubblicato un'immagine spiegando che potrebbero essere i ladri in azione.

LA FOTO DI UN UOMO

«Volevo informare si legge nella didascalia che questa notte intorno all'1 e 35 qualcuno è entrato nella mia proprietà e ha perlustrato le macchine e gli ingressi, per fortuna senza forzare o provare ad entrare, però sicuramente è venuto a prendere informazioni. Spero di fare cosa gradita per cercare di prevenire eventuali furti a Sospirolo». La foto mostra un uomo con un cappellino in testa e uno zaino sulle spalle. Che sia stato lui a rompere i finestrini delle auto parcheggiate lì vicino?