I nonni puliscono, i ragazzi imbrattano Presi 7 writer all'"attacco" della scuola

di Alessia Trentin

BELLUNO - Erano tutti minorenni, e avevano appena imbrattato i muri della. E, grazie ad una segnalazione, il gruppetto è finito con le mani nel sacco. Un brutto finale di serata, perche sabato avevano deciso di dar sfogo alla loro arte, lordando conl'esterno della scuola di Mur di Cadola. Ad avvisare i carabinieri era stato un cittadino: arrivata sul posto, la pattuglia ha identificato sette ragazzi, tutti minorenni, e dopo rapidi accertamenti hanno denunciato uno di loro,trovato con il pennarello in tasca. Sarà segnalato alladei minori per deturpamento e imbrattamento di edifici pubblici. Nelle prossime settimane volontari del servizio civilesi metteranno al lavoro per ripulire, con olio di gomito, le scritte. Per la cronaca, c'è un progetto degli insegnanti che punta a riqualificare l'edificio tappezzandolo di murales a tema sportivo.