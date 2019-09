Quell'isolotto sulle Dolomiti che 230 milioni di anni fa era un arcipelago corallino

di Giovanni Carraro

Le nostre orme restano impresse sulla sabbia bianchissima dell'isolotto, le onde si infrangono dolcemente sul bagnasciuga lasciando qua e là qualche pezzo di corallo, nella terraferma le fronde delle palme sventolano sotto un cielo blu cobalto. Maldive o Caraibi? Niente affatto, siamo al passo, ad un tiro di schioppo da Cortina e San Cassiano in Badia. Non oggi, bensì duecentotrenta milioni di anni fa. Si, perché quel paesaggio unico al mondo che nel 2009 ha ricevuto a pieno titolo il riconoscimento di Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco, non era come lo vediamo oggi. Tutt'altro. Appariva come un arcipelago di isole coralline capaci di elevarsi dalla profondità del mare della Tetide fino al pelo dell'acqua grazie a poderose scarpate, le stesse che oggi compongono molte delle