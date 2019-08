di Dario Fontanive

ROCCA PIETOREDieci mesi precisi: 28 ottobre, 28 agosto. Un furgoncino, le reti che delimitano il cantiere e le transenne. Dieci mesi dopo il dramma a Sottoguda si fanno largo la speranza e l’ottimismo.Il cantiere più atteso del post Vaia è partito. Quello relativo alla sistemazione dei Serrai di Sottoguda che sono stati il simbolo della grande distruzione della tempesta Vaia abbattutasi nell’autunno scorso con violenza inaudita sui comuni dell’ Agordino. L’impresa “Dolomiti Rocce” ha provveduto a delimitare il cantiere e nei prossimi giorni inizierà i lavori del primo stralcio per la messa in sicurezza e la successiva fase di sistemazione e di rinascita di questa forra dolomitica, tra le più belle in assoluto delle dolomiti e anche quella più devastata dalla furia delle acque del torrente Pettorina.