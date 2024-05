SERENA DEL GRAPPA (BELLUNO) - Antonio Scariot aveva sentito i suoi cani abbaiare la notte tra venerdì e sabato, poi un unico lontano raglio d'asino. Era uscito nel cortile, aveva puntato la torcia verso il bestiame ma non era riuscito a vedere nulla. Poi i cani, ben otto, si erano tranquillizzati e lui era tornato a dormire. Nella sua proprietà pascolano all'interno di diversi chilometri di recinto elettrificato una quindicina di vacche limousine, una ventina di pecore di Lamon, sette cavalli e alcuni asini. Uno di questi aveva da poco partorito un puledrino nero. Proprio quest'ultimo, ieri mattina, risultava disperso. L'allevatore, titolare di un'azienda agricola in via Pietena, ha ritrovato (esattamente) metà del suo asinello a qualche centinaio di metri dalla proprietà, predato da quello che sembra - anche alla Polizia provinciale - un branco di lupi. Ad Antonio Scariot, che opera nel settore da tanti anni, non era mai successo, ma in altre proprietà non lontane erano state segnalate altre predazioni di bestiame: a Porcen, per esempio, dov'è stato ucciso un asino e ne è stato ferito un secondo. In un'altra occasione, sempre nel bellunese, sono stati predati dei giovani cavalli da tiro. «Una volta avevo diverse fattrici e quindi puledri - spiega Scariot - ma ora posso tenerne soltanto due, cercando quanto possibile di avvicinarle alla porta di casa e ai cani da guardia. Devo sempre stare sul chi va là, anche con i vitelli». Per quanto riguarda questo branco di lupi, sembra che la tendenza sia quella di predare gli asini, anziché le vacche ei loro vitelli. «Non è per essere cattivo contro i lupi. Io non voglio distruggerli, ma ora sarebbe il tempo di fare qualcosa per contenerli» protesta Scariot, che - in teoria - verrà risarcito del danno economico subito. Effettivamente le sue recinzioni elettrificate non potranno mai allontanare un predatore capace di saltare un ostacolo per oltre due metri d'altezza e, a quanto pare, nemmeno otto cani da guardia sono sufficienti per tenere alla larga dei lupi affamati.