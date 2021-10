Esce per l'escursione e sparisce: ricerche per ore, ritrovato vivo dopo notte all'addiaccio

SEREN DEL GRAPPA - Era uscito per fare una escursione in Val di Seren e non aveva più fatto rientro. Sono state ore di apprensione per la famiglia di un 40enne di Seren del Grappa, che non dava più notizie da domenica 24 ottobre, quando intorno alle 10 era uscito di casa per una passeggiata. Non vedendoo rientrare la madre in serata ha dato l'allarme e le ricerche sono partite stamane, 25 ottobre, all'alba con vigili del fuoco e soccorso alpino al lavoro. E' stata setacciata la zona di Rasai di Seren del Grappa e alla fine intorno a mezzogiorno la bella sorpresa: l'uomo è stato ritrovato vivo, dopo 24 ore all'addiaccio.