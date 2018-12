Sepolto in casa in mezzo ai rifiuti: 80enne in ipotermia. Salvato dall'ex moglie

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LIMANA - Solo, al freddo, in mezzo ai rifiuti. È stato questo il Natale per un 80enne limanese. Per lui nessun pranzo, nessun albero di Natale. Era, completamente solo. L'uomo è stato soccorso il giorno 25 dicembre, intorno a mezzogiorno. Proprio quando la maggior parte delle persone stava per mettersi a tavola per festeggiare il Natale. L'80enne alla fine è stato salvato: è questo l'unico lieto fine di questa storia di Natale, senza alcun miracolo, a parte quello dei medici e infermieri che lo hanno curato e ricoverato in ospedale.Per intervenire è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno lavorato per l'apertura della porta. Nessuno infatti aveva le chiavi e è stato l'unico modo per entrare e procedere con i soccorsi.