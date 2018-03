di Angela Pederiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nell'albergo preferito da James Bond bisogneràil. Dovranno farlo idel, il prestigiosoin cui Roger Moore girò alcune scene del film Solo per i tuoi occhi, in forza di una disposizione dell'Ispettorato territoriale del lavoro di Belluno. A quella prescrizione la proprietà della struttura si era opposta, ma il Tar del Veneto ha respinto il ricorso, affermando che «non esistono modalità alternative per controllare efficacemente l'orario di lavoro dei dipendenti».Tutto era cominciato lo scorso 17 agosto, in occasione dell'accesso ispettivo mirato a verificare il rispetto della disciplina in materia di lavoro e legislazione sociale. Come poi riportato nel verbale del 19 dicembre, era stato accertato che «nel L.U.L. (libro unico del lavoro, ndr.) viene riportato unicamente il numero complessivo di ore prestate giornalmente, senza alcuna precisazione in ordine all'orario di entrata/inizio turno, né di uscita/fine turno, con conseguente impossibilità allo stato di verifica, da parte degli organi di controllo, del rispetto delle disposizioni normative in materia di orario di lavoro, pause, riposo giornaliero e settimanale, nonché di lavoro notturno». Per questo gli ispettori, che fanno capo al ministero del Lavoro, avevano disposto l'istituzione di «un, con registrazione in tempo reale di tutti gli orari di entrata e di uscita giornaliera dei propri dipendenti». La società trevigiana Magazzini Zanchetta, proprietaria dell'albergo, aveva presentato ricorso, dapprima allo stesso Ispettorato, che l'aveva rigettato il 28 gennaio, e poi anche al Tribunale amministrativo regionale, che l'ha bocciato in questi giorni...