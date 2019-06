Selfie estremo dei ragazzini dal campanile dell'antica chiesetta

di Alessia Trentin

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Perché ilin camera o in giardino, quando lo si può fare? Ancora vandalismi e ancora sfregi per laMa, questa volta, è intervenuta la polizia. L’ultimo episodio, ripreso da un abitante della frazione con il cellulare, è avvenuto martedì sera. Mentre nella chiesa di Sargnano una studiosa stava tenendo una conferenza proprio sull’antico e prezioso luogo di culto due ragazzini si scattavano foto dal tetto dell’edificio. Prima uno scatto dall’interno del campanile, con le gambe a penzoloni nel vuoto e poi giù, a camminare su quel tetto fatto di antichi coppi, restaurato a spese dei parrocchiani qualche anno fa. «I soliti ragazzini maleducati, incivili e irrispettosi continuano con l’offendere tutti noi con i loro gesti irrispettosi – tuona per il Comitato San Liberal il portavoce Lorenzo De Pra - per fortuna i residenti hanno chiamato le forze dell’ordine che sono arrivate in tempo per fermare questi incivili».