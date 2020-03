Scritta razzista sul muro della chiesa: «Levis cognome ebreo»

SEDICO - Una scritta razzista sulla parete della chiesetta frazionale di Santa Lucia, a Longano di Sedico. Prende di mira una famiglia che, in paese e più in generale nel comune di Sedico, ha avuto un ruolo non irrilevante. Stamattina i frazionisti si sono ritrovati la parete della chiesa deturpata con una scritta in colore nero. Levis cognome ebreo vi si legge in maniera evidente passando per la vecchia strada che fino ad una quindicina di anni fa portava verso la Sinistra Piave.



NEL MIRINO

Inevitabile, vedendo quella scritta, pensare anzitutto a Ubaldo Levis, per molti anni figura di spicco della Democrazia Cristiana, assessore al sociale e vicesindaco di Sedico ai tempi dell'amministrazione guidata da Sergio De Cian. Una figura pubblica, in un piuttosto lontano passato. «Ho visto la scritta stamattina (ieri) racconta - mentre accompagnavo a spasso i nipotini. Non passa inosservata, le lettere avranno un'altezza di trenta centimetri. Mi sono avvicinato al capannello di persone che stazionavano vicino all'edificio sacro per vedere cosa c'era scritto e sono rimasto prima sorpreso, prendendola però sul ridere, poi però devo ammettere che la cosa mi ha disturbato. Comunque mi è stato detto che è già stata fatta una segnalazione alla stazione dei carabinieri». Ma chi può avere dei motivi per attaccare una famiglia che vive a Longano da moltissimi anni e che tanto ha fatto nella politica, ma anche nello sport: due nipoti di Ubaldo hanno giocato a calcio a buoni livelli in diverse squadre della Valbelluna.

«Non ho la più pallida idea spiega l'ex vicesindaco del motivo per cui siano comparse queste scritte né a chi siano rivolte. Per quel che mi riguarda sono assente dalla vita politico-amministrativa da undici anni. E per quel che mi riguarda sono stati undici anni di silenzio. Non fosse che per il fatto che preparo il baccalà alla sagra del paese, potrei dire che mi sono chiuso in casa. In realtà l'unico ceppo dei Levis a Longano è il nostro. Siamo tre fratelli ed una sorella, ed insieme abbiamo sei figli. Non so davvero chi possa avercela con noi ed eventualmente con chi di noi ce l'abbia».

L'ORIGINE

Ma Levis è effettivamente un cognome di origine ebraica, oltretutto? «Se devo essere sincero spiega Ubaldo non lo so esattamente. Effettivamente mia mamma diceva che poteva essere un cognome di origine ebraica. Ma la nostra famiglia proviene da un ceppo che ha come punto di partenza Lastreghe di Ponte nelle Alpi. Sempre da quel che mi risulta, i Levis sarebbero arrivati a Ponte nelle Alpi almeno dal 1700. Indipendentemente da questo, non capisco davvero come possano essere spuntate queste scritte e che significato possano avere».

Egidio Pasuch