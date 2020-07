Sopravvissuta a due pandemie e guerre: Giulia soffia 108 candeline

SEDICO

Grande giornata, quella di lunedì, nella casa di riposo di via Caldemessa, a Sedico, dove un’ospite ha tagliato l’incredibile traguardo dei 108 anni. Una grande giornata, ma una festa condizionata, necessariamente dall’emergenza Covid 19, che ha imposto una barriera di plexiglass. A festeggiare i 108 anni è stata Giulia Lise. Con lei, al di qua del plexiglass, una nuora, e al di là tutto il personale, la direzione e il consiglio di amministrazione della struttura gestita da Sedicoservizi che si sono uniti alla famiglia per un corale e festoso augurio di buon compleanno. Di certo non poteva mancare la torta, anche se mettere assieme 108 candeline non è proprio semplicissimo.

LA STORIA

Nonna Giulia è originaria di San Gregorio nelle Alpi ed ha visto passare nel lungo arco della sua vita anche la guerra Italo-Turca, oltre alla Prima guerra mondiale ed all’epidemia di Asiatica. «Lo scorso anno – racconta l’educatrice Annamaria che l’ha seguita molto in questi anni – avevamo organizzato una festa ben più importante ma stavolta, causa il Covid 19, abbiamo dovuto rivedere il programma e ridimensionare il numero dei presenti. La signora Giulia è rimasta al di là del plexiglass, assieme ad una nuora, mentre gli altri hanno festeggiato con lei dall’altra parte della protezione. Ovviamente abbiamo tagliato la torta. E Giulia ha seguito questa operazione con particolare interesse perché è ancora parecchio golosa». Ma chi è Giulia? E, magari, qual è il segreto di questa longevità? «Non sappiamo in realtà – commenta l’educatrice Annamaria - se Giulia sia la più anziana della provincia. In casa di riposo, a Sedico, abbiamo un’altra ospite che ha tagliato il traguardo del secolo di vita in aprile. Qualche anno fa ce n’erano di più, di centenarie, poi sono venute a mancare via via. Adesso, invece, ci sono tantissimi alla soglia dei cento anni. Di Giulia sappiamo che è sempre vissuta a San Gregorio nelle Alpi: ha condotto la vita che tutti conducevano, in passato. Ha avuto tre figli, tutti e tre ancora vivi. Uno di essi, però, adesso, vive a Brescia. Quando le chiediamo cosa faceva prima di andare in pensione lei ci dice sempre: la massaia. Il segreto della sua longevità non lo sappiamo, ovviamente: di certo, però, Giulia è una donna ancora molto grintosa. Quanto ai suoi familiari, anche i figli cominciano ad essere piuttosto avanti con gli anni. Quindi anche le loro visite si fanno via via meno frequenti. Anche per questo, a festeggiarla al di qua del plexiglass, c’era una nuora mentre lo scorso anno attorno a lei, per festeggiare i 107 anni, c’era anche uno stuolo di nipoti».

Egidio Pasuch

