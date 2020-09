Violento schianto e la 500 capotta: 19enne neopatentata esce illesa

SEDICO - Neopatentata esce illesa dall'auto capottata. E' accaduto oggi, 7 settembre, nel pomeriggio a Sedico via Silonghe. La conducente, una ragazza di 19 anni, nell'affrontare una curva a sinistra, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, perdeva il controllo del mezzo, uina Fiat 500 che è finito sulla fiancata passeggero. La ragazza nell'iincidente non ha coinvolto altri veicoli ed è uscita da sola dall'abitacolo. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Belluno.



Sempre oggi pomeriggio, intorno alle 16, tra Forno di Zoldo e Dont incidente tra una Hunday condotta da R.R., 40enne di Zoldo e una moto condotta da un cittadino austriaco, M.W classe 62, trasportato per accertamenti all'ospedale di Belluno. La dinamica è ancora da chiarire. Sul posto per i rilievi i carabinieri. © RIPRODUZIONE RISERVATA