Sedico. Escursionista scomparso: un corpo trovato in una forra

SEDICO (BELLUNO) - E' stato cercato per tutta la notte, dopo la segnalazione di scomparsa. Si sono perse le tracce di un escursionista tedesco di 58 anni che non è più rientrato dopo un'uscita nella valle in zona Candaten.

Questa mattina, 22 maggio, è stato avvistato un corpo in una Forra, proprio in quella area turistica del comune di Sedico. Sta intervenendo ora l'elicottero dei vigili del fuoco, Drago da Venezia, per il recupero della salma. Solo gli accertamenti successivi potranno dire se si tratta dell'escursionista.