SEDICO - Festeggiare quarant'anni di attività ininterrotta nella stessa azienda, non è per niente cosa scontata. Eddi Gardelliano Vattolo, residente a Bribano, ha tagliato questo traguardo. Meccanico specializzato Mercedes-Benz, è entrato a lavorare appena ventenne nel lontano 2 marzo 1982 in quella che all'epoca era chiamata Autogresal di Sedico. Sono passati decenni, epoche. E oggi che l'azienda fa parte del gruppo di filiali di Carraro Concessionaria, è ancora lì a maneggiare chiavi inglesi e tester di diagnosi. Una casa per lui. Anzi vi ha proprio trovato casa, visto che proprio nell'azienda in cui lavora Eddi ha conosciuto la donna che poi ha sposato.



Un traguardo quello del meccanico di Bribano, che, in un mondo di lavoro fatto di contratti a termine, sembra quasi un'utopia. Un traguardo quindi da celebrare. A festeggiare l'altro ieri questo straordinario anniversario era presente la famiglia Carraro che si è unita ai responsabili di reparto e a tutto lo staff della storica filiale bellunese Mercedes Benz. Francesco Carraro, presidente dell'azienda, nel consegnare una targa commemorativa al festeggiato, ha ritratto Eddi come «un meccanico capace, serio, gentile che ha dato e darà ancora molto alla Carraro». E ha poi scherzato ricordando che proprio nella sede di Sedico, Eddi ha conosciuto Luisa, all'epoca segretaria, che sarebbe poi diventata sua moglie, «ma ancora aspetto da lui la provvigione per aver favorito questo incontro», ha concluso ridendo Francesco. «Mi sembra ieri, quando Carraro mi chiamò al mattino e già al pomeriggio mi mise al lavoro. Erano altri tempi, dove tutto era più semplice. Sono grato all'azienda che mi ha sempre dato la possibilità di crescere e aggiornarmi, per cui sono passato dall'epoca delle chiavi inglesi a quella dei tester di diagnosi al computer. Un grazie particolare va ai miei colleghi che si sono dimostrati come una vera famiglia. Un ambiente umano straordinario, non cosa di tutti i giorni», chiosa Eddi.