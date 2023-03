FELTRE - L'Unione Montana Feltrina parteciperà ad un progetto che ha come obiettivo quello di incentivare l'uso delle seconde case, da trasformare in bed&breakfast o locazioni turistiche. L'iniziativa va nella direzione di aumentare i posti letto nel territorio, una delle problematiche che da sempre si registrano nel Feltrino, soprattutto in occasione dei grandi eventi che si svolgono nel corso dei mesi estivi. È questa una delle progettualità che l'Ente intende portare avanti, utilizzando anche una piccola parte della tassa di soggiorno relativa al 2022, che si aggira sui 128mila euro, in aumento rispetto agli anni precedenti. Una somma che sarà quindi utilizzata a fini turistici e per l'organizzazione di un calendario di eventi di livello.

L'INTROITO

Prende forma in queste settimane il piano d'azione dell'Unione Montana Feltrina per la promozione e lo sviluppo turistico del territorio, finanziato grazie alle risorse della tassa di soggiorno. Per l'anno appena conclusosi, l'introito complessivo è stato pari a 128mila euro, con un significativo incremento rispetto agli anni precedenti e con un ritorno a livelli superiori a quelli del periodo pre-pandemia. «Sono cifre per noi significative - sottolinea l'assessore al turismo dell'Umf Dario Scopel -, che ci consentiranno di mettere in campo una serie di iniziative importanti, sulle quali la Conferenza dei Sindaci ha trovato ampia convergenza».

GLI EVENTI

Tra le azioni in programma vi è la prosecuzione dell'iniziativa di "Dolomiti Arena", il cartellone di concerti in quota con i quali «riusciremo a toccare quest'anno due nuovi Comuni, dopo gli ottimi riscontri della scorsa estate quando erano stati ospiti Enrico Ruggeri sul Monte Avena, Chiara Galiazzo alle Bocchette e i Nomadi al lago di Arsiè», sottolinea Scopel, che prosegue: «Ci occuperemo però anche di percorsi per trekking e camminate individuando per ciascun comune dell'Unione un sentiero semplice e accessibile per tutti; è una iniziativa che risponde anche ad una richiesta giunta da molti turisti, che spesso cercano itinerari facili dove poter passeggiare».

POSTI LETTO

Uno dei problemi cronici del territorio feltrino è la mancanza di posti letto tant'è che in occasione di grandi eventi, come la Granfondo Sportful, è necessario stringere sinergie con territori vicini. Talvolta, proprio per questa indisponibilità, gli eventi non vengono proprio organizzati nel territorio. Per invertire la rotta l'Umf ha deciso di «partecipare ad un progetto per incentivare l'uso delle seconde case in modo da metterle "a disposizione" per b&b o locazioni turistiche per aumentare così la disponibilità di posti letto che, come noto, rappresenta uno dei punti più critici della nostra offerta turistica», evidenzia l'assessore.

ALTRI PROGETTI

Tra le altre progettualità del 2023 vi è poi il finanziamento, come in passato, dell'Ufficio Turistico di Piazza Maggiore, che negli anni si è ricavato un ruolo sempre più significativo non solo per la città di Feltre, ma per tutto il comprensorio, e la riproposizione della rassegna di teatro di figura e arti di strada "Figuriamoci", sostenuta insieme all'Umf anche dai Comuni, in qualità di co-finanziatori. «La carne al fuoco è molta e i progetti sono di varia natura, ma la forza della nostra programmazione sta nella rete di sinergia che siamo riusciti a rafforzare negli anni sia tra i Comuni che con i partner esterni, primo fra tutti il Consorzio Turistico Dolomiti Prealpi. La sfida è per il Feltrino importante, e corre lungo il percorso di un turismo sostenibile e "lento", a misura del territorio che lo ospita; un partita che possiamo affrontare e vincere solo con un lavoro coordinato e d'insieme, come sta avvenendo», conclude Scopel.