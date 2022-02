BELLUNO - Nell’ex caserma Fantuzzi da una parte troverà posto la cittadella della sicurezza che ospiterà la Questura, dall’altra il Liceo Scientifico Galileo Galilei ed un’altra scuola non ancora individuata; in mezzo, a fare da divisorio ed a schermare l’una dall’altro, una palestra seminterrata. È questa l’ipotesi a cui sta lavorando la Provincia di Belluno per trovare una nuova e più adeguata collocazione al Liceo Scientifico di via Gregorio XVI. Le intenzioni di Palazzo Piloni sono state chiarite nel corso di un incontro che il presidente Roberto Padrin ed i suoi collaboratori hanno avuto con il Consiglio di Istituto - presieduto da Stefania Bortoluzzi - del Galilei-Tiziano. La scuola infatti, va ricordato, comprende anche il liceo Classico Tiziano la cui sede si trova in via Cavour, dietro la stazione.



IL PROGETTO

«Un incontro chiestomi sia dal Consiglio di Istituto sia dal Dirigente Scolastico Andrea Pozzobon - precisa Padrin – con l’obiettivo di cercare di capire quali sono le prospettive che l’amministrazione provinciale ha verso questo Istituto le cui strutture appaiono inadeguate ad ospitare un indirizzo così importante». La sede del Galilei è infatti ospitata da una struttura nata come brefotrofio. Gli spazi, quindi, sono molto lontani dall’essere adeguati ad una scuola superiore. E lo stesso Dirigente Scolastico Pozzobon nell’annunciare il confronto con la Provincia poi tenutosi venerdì 11 febbraio, aveva denunciato come gli spazi, soprattutto quelli laboratoriali, si presentino del tutto inadeguati ad un indirizzo come quello dello Scientifico ed in particolare per lo Scientifico delle Scienze Applicate. L’Istituto comprende gli indirizzi del Liceo Classico, cioè la sede storia del Tiziano di via Cavour che in occasione delle iscrizioni di febbraio ha raccolto 23 nuove iscrizioni; e appunto l’indirizzo scientifico del Galilei che ha registrato 64 iscrizioni all’indirizzo Scientifico tradizionale (5 in più rispetto ad un anno fa), 66 all’indirizzo di Scienze Applicate (12 in meno se confrontato con il dato del gennaio dello scorso anno. Il numero complessivo dell’Istituto è quindi di 153 nuove iscrizioni, distribuite fra Classico (23) e Scientifico (130) con un saldo complessivo negativo di 15 unità. Una piccola contrazione che Pozzobon ha attribuito proprio all’inadeguatezza della struttura: «L’andamento registrato mi porta a pensare che non sia più procrastinabile un intervento sulle strutture della nostra scuola. L’indirizzo di Scienze Applicate ha bisogno di laboratori ampi». Ecco perché intervenire, o trasferirsi, è urgente.



POSIZIONE CONDIVISA

Ed è questa dunque una posizione che pare condivisa dal presidente Padrin. Che dice: “Il nostro intendimento è di portare la scuola alla Fantuzzi nell’ambito del progetto che stiamo definendo insieme all’Agenzia del Demanio e al Comune di Belluno. L’obiettivo è cioè di trasformare parte della Fantuzzi in edificio scolastico. La scelta su quale scuola concentrarci è caduta sul Galilei, perché obiettivamente la sua sede è quella più bisognosa”. Ma assieme al Tiziano nelle strutture ora in disuso dell’ex caserma Fantuzzi dovrebbe trovare posto anche un’altra scuola sui cui nome tuttavia Padrin non si sbilancia per evitare di alimentare attese. «Entro il mese di marzo avremo lo studio di fattibilità: solo allora potremo quantificare l’importo delle opere necessarie. Per la palestra faremo richiesta nell’ambito del Pnrr ed in particolare intendiamo attingere al bando riservato a mense, palestre e asilo nido». Un progetto che se procederà senza intoppi potrebbe vedere la sua conclusione entro tre-cinque anni. E a quel punto la Provincia potrebbe vendere lo stabile e l’area occupata ora dal Galilei perché siano destinati ad un progetto di edilizia privata. A breve, appena il progetto di fattibilità sarà pronto, fra Galilei-Tiziano e Provincia è previsto un altro incontro.