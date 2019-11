Maltempo, previsioni avverse: venerdì chiuse le scuole in 29 Comuni

BELLUNO - Al termine dell’incontro promosso dalla Regione del Veneto a Sedico con i sindaci della provincia di Belluno per le criticità idrogeologiche e valanghive collegate alle previsioni meteo previste, la Protezione Civile Regionale comunica che hanno segnalato la chiusura delle scuole per la giornata venerdì 15 novembre i seguenti 29 Comuni:

il capoluogo Belluno, Feltre, Limana, Cesio Maggiore, San Gregorio nelle Alpi, Ponte nelle Alpi,Alpago, Chies d’Alpago, Tambre, Borgo Val Belluna, Lamon, Pedevena, Alano-Quero, Alleghe, Falcade, Livinallongo, Rocca Pietore, Selva di Cadore, Arsiè, Sovramonte, San Tommaso Agordino, Fonzaso, Sospirolo, Sedico, Santa Giustina Bellunese e Val di Zoldo.



Per quanto riguarda l’area del basso Agordino le decisioni a tarda ora non erano state ancora comunicate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA